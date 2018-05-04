ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupasında finalin 10 Mayıs Perşembe günü oynanacağını duyurdu. Federasyon, finalin daha önce 9 Mayıs'ta oynanacağını ilan etmişti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak final 10 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.
Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."
Kaynak: haberinburada
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