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Ziraat Türkiye Kupası Finalinin Tarihi Değişti

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupasında finalin 10 Mayıs Perşembe günü oynanacağını duyurdu. Federasyon, finalin daha önce 9 Mayıs'ta oynanacağını ilan etmişti.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupası Finalinin Tarihi Değişti(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak final 10 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi değiştirildi. Daha önce 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü oynanacağı ilan edilen müsabaka, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü yapılacak.

Diyarbakır Stadyumu'ndaki final maçının başlama saati ise 20.30 olarak belirlendi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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