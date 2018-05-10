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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI AKHİSARSPOR'UN!


Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un!
Tarih : 10 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Ziraat Türkiye Kupası Akhisarspor'un!(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası'nda final mücadelesi Diyarbakır Stadı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'yi bir araya getiren karşılaşmayı Akigolar 3-2'lik skorla kazandı ve tarihi bir zafere imza attı.

AKHİSARSPOR KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜREN 15. TAKIM OLDU

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez kazanırken Ege temsilcisi kupayı müzesine götüren 15. farklı takım oldu. Okan Buruk'un öğrencileri zafere Miguel Lopes (32), Abdoul Sissoko (70) ve Helder Barbosa'nın golleriyle ulaştı. Fenerbahçe'nin golleri ise 56'da Fernandao ve 86'da Josef De Souza'dan geldi.

Bu sonuçla Akhisarspor UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanırken Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası hasreti 6 sezona çıktı. Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayan sarı-lacivertliler 11. kez finalde üzüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ziraat  Türkiye  Kupası  Akhisarspor  Un    haber

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