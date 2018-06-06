Real Madrid'den sürpriz şekilde ayrılan Zinedine Zidane, Katar Futbol Federasyonunun 4 yıllığına 200 milyon euroluk teklifini kabul etti.

İspanyol devi Real Madrid'le yollarını ayırma kararı alan teknik direktör Zinedine Zidane'ın yeni yeri belli oldu. İspanya'nın önde gelen spor gazeteleri arasında yer alan AS'ın haberine göre Zidane, Real'den ayrıldıktan sonra kendisine hocalık teklifinde bulunan Katar'a, 'Evet' cevabını verdi.

SENEDE 50 MİLYON EURO KAZANACAK

Katar Futbol Federasyonu'nun, Fransız hocaya milli takımın başına geçmesi için 4 yıllık sözleşme üzerinden senelik 50 milyon Euro (269 milyon TL) vereceği öğrenildi.

Bu arada Zidane'ın, Los Galacticos'taki görevinden istifa etmesiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFERDE ANLAŞAMADILAR

Zidane'ın sezon başında Chelsea'den Eden Hazard ve Manchester United'dan kaleci de Gea'yı istediği, Başkan Florentino Perez'in ise buna sıcak bakmaması sonrası bu kararı aldığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada