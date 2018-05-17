ZEYTİN DALI HAREKATINDA 9 ŞEHİT VERİLEN TEPEYE 9 TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ
TSK'nın Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 9 şehit verilen Keltepe'ye, 9 Türk bayrağı dikildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 9 şehit verilen Keltepe'ye, 9 Türk bayrağı dikildi.
ŞEHİTLER TEPESİ
'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 41'inci günü olan 1 Mart 2018 tarihinde, Hatay'ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde, PYD/PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmalarda 9 asker şehit oldu. Teröristlerden arındırılan Keltepe'nin adı 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirildi.
Hatay'ın Hassa Belediyesi tepeye, verilen her şehit için bir Türk bayrağı dikti.
Kaynak: haberinburada
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