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Zeytin Dalı Harekatında 9 Şehit Verilen Tepeye 9 Türk Bayrağı Dikildi
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Zeytin Dalı Harekatında 9 Şehit Verilen Tepeye 9 Türk Bayrağı Dikildi

ZEYTİN DALI HAREKATINDA 9 ŞEHİT VERİLEN TEPEYE 9 TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

TSK'nın Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 9 şehit verilen Keltepe'ye, 9 Türk bayrağı dikildi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Zeytin Dalı Harekatında 9 Şehit Verilen Tepeye 9 Türk Bayrağı Dikildi(6/10)2

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 9 şehit verilen Keltepe'ye, 9 Türk bayrağı dikildi.

ŞEHİTLER TEPESİ

'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 41'inci günü olan 1 Mart 2018 tarihinde, Hatay'ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde, PYD/PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmalarda 9 asker şehit oldu. Teröristlerden arındırılan Keltepe'nin adı 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirildi.

Hatay'ın Hassa Belediyesi tepeye, verilen her şehit için bir Türk bayrağı dikti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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