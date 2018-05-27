ZEYNEP ALKAN BİKİNİLİ POZLARIYLA YAZA MERHABA DEDİ
Malta'ya tatile giden oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından sezonun ilk bikinili paylaşımını yaptı.
Oyuncu Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan renkli ve esprili kişiliğini, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gösteriyor.
BİKİNİLİ POZLARIYLA OLAY OLDU
Çoğu zaman bu paylaşımları üzerinden haber de olan Zeynep Alkan bu kez çıktığı Malta tatilinden paylaştığı bikinili pozlarıyla haber oldu.
ZEYNEP ALKAN'IN DENİZ KEYFİ
Bir süredir arkadaşlarıyla birlikte Malta'da olan Zeynep Alkan sıcak havanın tadını çıkartıp denize girdi ve hesabından o anlara dair fotoğrafları paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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