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Zenit'le Yollarını Ayıran Mancini, İtalya Milli Takımının Başına Geçiyor

ZENİT'LE YOLLARINI AYIRAN MANCİNİ, İTALYA MİLLİ TAKIMININ BAŞINA GEÇİYOR

Rus ekibi Zenit, Roberto Mancini'yle yolların ayrıldığını açıkladı. Eski Galatasaraylı hoca, İtalya Milli Takımının başına geçiyor.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Zenit'le Yollarını Ayıran Mancini, İtalya Milli Takımının Başına Geçiyor(6/10)2

Rus ekibi Zenit, Roberto Mancini'yle karşılıklı olarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı. 14 Mayıs'ta kontratın sona ereceğini belirten Zenit, Mancini'ye teşekkür etti.

Daha önce Galatasaray'da da görev yapan Mancini'nin İtalya Milli Takımının başına geçmesi bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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