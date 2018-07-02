Rus Taraftarların Çeyrek Final Coşkusu Sokaklara Taştı
Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
İş Adamının Çekmecede Unuttuğu 20 Bin Ytl'yi 12 Yıl Sonra Eşi Buldu
Gölette Çırpınan Genç Kızları Kurtarmak İçin Suya Atladı, Sonrası Facia
Merkel, Hükümet Kriziyle Karşı Karşıya! İçişleri Bakanı İstifa Etti
Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
Dünya Kupasından Elenen İspanya'da Bir Devir Kapandı
Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
Gürültü Yapıyor Diye Komşusunun Eşeğine Saçma Yağdırdı
Dünya Kupası Çeyrek Finalinde Rusya'nın Rakibi Hırvatlar Oldu
Chp'li Vekilden Erdoğan'a Kyk Borçları İçin Af Çağrısı: Binlerce Genç Bunu Ödeyemez
Genç Anne, Yeni Tanıştığı Yabancı İle İlişkiye Girerken Öldü
Hadise'den Konserinde Kadın Hayranlarına Tavsiye: Kendinizi Ezdirmeyin
Dışişleri, Mehmetçik'in Ne Zaman Afrin'den Çekileceğini Açıkladı
Abd Yatırım Bankası'ndan Çarpıcı Dolar Tahmini: 5 Seviyesini Aşacak
Fetö'nün Altın Çocuğu Cezaevinde Ölü Bulundu
Bbp, İki Suça İdam Cezası Öngören Yasa Teklifi Hazırlıyor
Hatay'da Ormanlık Alanda Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk'u Arama Çalışması Başlatıldı
Rusya'da, Emeklilik Yaşını Yükselten Yasa Tasarısını Protesto Etmek İçin Halk Sokaklara Döküldü
Galatasaray Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Etti

Zengin tüccarın 11 yaşındaki kızla evlenmesi ülkede infial yarattı

ZENGİN TÜCCARIN 11 YAŞINDAKİ KIZLA EVLENMESİ ÜLKEDE İNFİAL YARATTI

Malezya'da 41 yaşındaki adamın 11 yaşındaki kız çocuğuyla evlenmesi ülkede öfke yaratırken çocuk hakları savunucuları evlilik yaşının 18'e çekilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 01:20
Puan Ver : Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı(5/10)1

Malezya'da 41 yaşındaki bir adam 11 yaşındaki kız çocuğuyla evlenirken olay ülkede infial yarattı.

ŞERİAT MAHKEMESİNİN İZNİYLE KÜÇÜK YAŞTA EVLENİLEBİLİYOR

Malezya'da yasal evlilik yaşı 18 olsa da, 16 yaşın altındaki Müslümanlar şeriat mahkemelerinin izniyle evlenebiliyor. Ancak Malezya hükümeti, söz konusu evliliğe dair bir izin kaydı bulunmadığını ve olayın araştırıldığını açıkladı.

Taylandlı olan çocuğun ailesi, 16 yaşını doldurana kadar ebeveynleriyle kalmasına izin vermesi koşuluyla, evliliğe rıza gösterdiklerini söylüyorlar. Malezya'da Müslüman erkekler 4 kadınla evlenebiliyor.

6 ÇOCUĞU VAR

Yerel basın, söz konusu kişinin, 2 eşinin ve yaşları 5 ila 18 arasında değişen 6 çocuğunun daha olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), evliliğin "şoke edici ve kabul edilemez" olduğu açıklamasını yaptı.

ZENGİN TÜCCAR YOKSUL AİLENİN KIZINI ALDI

Evlilik töreninden paylaşılan fotoğrafta söz konusu kişi, çocuğun elini tutarken görülüyor. Ailenin, ülkenin kuzeydoğusundaki Kelantan eyalatinde ağaçlardan kauçuk özü toplayarak geçimlerini sağladıkları belirtiliyor.

Malezyalı çocuk hakları savunucuları ise, söz konusu kişinin zengin bir tüccar olduğunu, çocuğun ailesinin ise yoksulluk içinde yaşadığını kaydediyor.

6 AY HAPİS CEZASI ALABİLİR

Malezya Kadın, Aile ve Toplumsal Kalkınma Bakanlığı, şeriat mahkemesinin izni olmaması halinde, evliliğin yasa dışı olacağını ve söz konusu kişinin 6 aylık hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını kaydetti.

AFP haber ajansına konuşan hak savunucusu Syed Azmi Alhabshi, "11 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmek, ancak bir pedofilinin davranışı olabilir" dedi.

"ŞOKE EDİCİ VE KABUL EDİLEMEZ"

UNICEF Malezya Temsilcisi Marianne Clark-Hattingh ise, "Şoke edici ve kabul edilemez. UNICEF, hükümete çocuk yaşta evlilikleri yasaklama çağrısı yapıyor" açıklamasını yaptı.

Hak savunucuları, 15 yaşın altındaki yaklaşık 16 bin Malezyalı kız çocuğunun halihazırda evli olduğunu söylüyor.

Geçen yıl ülkede çocuk istismarının cezalandırılmasına yönelik bir tasarı kanunlaştı, ancak çocuk yaşta evlilikler suç kapsamına alınmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zengin  Tüccarın  11  Yaşındaki  Kızla  Evlenmesi  Ülkede  İnfial  Yarattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER