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Zehirli mantarları yiyen 8 kişi öldü, 700 kişi hastanelik oldu

ZEHİRLİ MANTARLARI YİYEN 8 KİŞİ ÖLDÜ, 700 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İran'da zehirli mantar 8 kişinin ölümüne sebep olurken, 700 kişiyi hastanelik etti. Zehirli mantar yiyerek hastaneye kaldırılan 700 kişiden 190'ının ise tedavisi devam ediyor.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : Zehirli Mantarları Yiyen 8 Kişi Öldü, 700 Kişi Hastanelik Oldu(5/10)1

İran'da zehirli mantar yiyen 8 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvuran 700 kişiden 190'ının tedavisi devam ediyor.

50 HASTANIN DURUMU KRİTİK

İran basınına göre ülkenin batı bölgelerinde yüzlerce kişi zehirli mantardan etkilendi. NTV'nin haberine göre; hastaneye kaldırılanlar arasında karaciğer nakline ihtiyaç duyulan vakaların da olduğu belirtiliyor.

8 kişinin öldüğü olayda yaklaşık 50 hastanın durumu kritik.

İran Sağlık Bakanlığı, vatandaşları bilmedikleri mantarları yememeleri ve sokak satıcılarından mantar almamaları konusunda uyardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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