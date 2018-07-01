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Zehirli mantar dede ile iki torununu hayattan kopardı

ZEHİRLİ MANTAR DEDE İLE İKİ TORUNUNU HAYATTAN KOPARDI

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen dede ile iki torunu zehirlenerek hayatını kaybetti. 3 kişinin zehirlenmeden kısa süre önce çektirdikleri fotoğraflar yürekleri dağladı.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 21:50
Puan Ver : Zehirli Mantar Dede İle İki Torununu Hayattan Kopardı(9/10)5

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen dede ile iki torunu zehirlenerek hayatını kaybetti. 3 kişinin zehirlenmeden kısa süre önce çektirdikleri fotoğraflar yürekleri dağladı.

YAYLADA MANTAR YİYEN DEDE İLE TORUNLARI ZEHİRLENDİ

Olay, öğle saatlerinde, Han ilçesi ile Afyonkarahisar il sınırı yakınlarındaki Samanlı Yaylası'nda meydana geldi. Eskişehir'den Samanlı Yaylası'na geldikleri belirtilen Lütfi ile oğlu Erkan ve torunları Ramazan Talha ile Rümeysa Karaçam, kırda toplayıp, yedikleri mantardan zehirlendi. Aile fertleri, yayladaki köylüler tarafından kırda hareketsiz yatarken bulundu.

KÖYLÜLER HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

İhbarla yaylaya gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Erkan Karaçam'dan nabız alan sağlık görevlileri, bölgeye ambulans helikopter istedi. Erkan Karaçam, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olayla ilgili olarak ilk soruşturmayı Afyonkarahisar'ın Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü, Han İlçe Jandarma Komutanlığı'nın da soruşturma başlattığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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