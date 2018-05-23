ZEHİR TACİRLERİ YÜZLERCE KİLOLUK UYUŞTURUCUYU HURMALARIN İÇİNE SAKLADI
İstanbul'da yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda eroin ve skunk ele geçirildi. Eroinlerin hurma ve helva paketlerinin arasına yerleştirilmesi dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı 2 ayrı operasyonda hurma içinde 130 kilogram eroin ve 310 kilogram da skunk ele geçirdi.
HIRVATİSTAN'DAN GELEN KAMYONDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik polisleri, 17 Mayıs'ta Silivri'de, Hırvatistan'dan gelen bir kamyonete düzenlediği operasyonda, kamyonetin tavan kısmına gizlenmiş paketlenmiş halde 310 kilogram skunk ele geçirdi.
GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ, HIRVATİSTAN'DA EMEKLİ POLİSMİŞ
Operasyon kapsamında Hırvat vatandaşı M.Z. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.Z.'nin emekli narkotik polisi olduğu öğrenildi.
HURMA VE HELVALAR ARASINDA EROİN
Narkotik polisleri 20 Mayıs'ta ise Pendik'te, İran'dan gelerek Avrupa'ya hurma ve helva götüren bir TIR'a baskın düzenledi. TIR'da yapılan aramalarda hurma ve helva kutuları arasına gizlenmiş 130 paket halinde toplam 130 kilogram eroin ele geçirildi. İran uyruklu sürücü B.M. gözaltına alındı.
2 KİŞİ DE TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Z. ve B.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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