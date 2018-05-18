Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four'un ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmaya Wanamaker'ın sayılarıyla etkili başladı ve ilk 2 dakikalık bölümü 5-1 üstün geçti. Ahmet Düverioğlu ile bir isabet bulduktan sonra savunmada etkili bir performans sergileyen Fenerbahçe Doğuş, ilk 5 dakikalık bölümü de 7-1 üstün geçmeyi başardı. Televizyon molasından etkili dönen Zalgiris, Pangos ve Ulanovas'ın sayılarıyla 3:34 kala skoru 7-5'e getirdi. Kenardan gelen Sloukas ve Bobby Dixon ile sayılar bulan temsilcimiz son 2 dakikaya 12-7 üstün girdi. Datome ile de sayılar bulan temsilcimiz 30 saniye kala skoru 17-11 yaptı ve çeyrek de karşılıklı sayılarla 19-13 sona erdi.

İKİNCİ ÇEYREĞİN BAŞINDA FARK 9 SAYIYA ÇIKTI

İkinci çeyreğe temsilcimiz Datome'nin sayılarıyla etkili başladı ve ilk dakika geçilirken 24-15 ile farkı 9 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Micic ve Udrih'in sayılarıyla Fenerbahçe'ye karşılık veren Zalgiris, 8:02 kala skoru 24-20'ye getirdi. Ahmet ve Sloukas ile tekrar farkı arttıran Fenerbahçe Doğuş, 6:50 kala skoru 28-20 yaptı ve Jasikevicius'a molayı aldırdı. Fakat moladan da etkili dönen temsilcimiz, Vesely'nin basketleriyle ilk 5 dakikalık bölümü 32-20 önde geçti. Pangos ile temsilcimize karşılık vermeye çalışan Zalgiris, 3:20 kala skoru 32-24 yaptı. Vesely ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 2:31 kala skoru 35-24'e getirdi. Brandon Davies ve Aaron White ile tekrar etkili olan Zalgiris, 28 saniye kala skoru 37-31 yaptı. Kalan bölümdeki karşılıklı sayılarla ilk yarı 39-33 sona erdi.

FENERBAHÇE DOĞUŞ'TA İLK YARININ EN İYİSİ DATOME!

Fenerbahçe Doğuş'ta Luigi Datome 12 sayıyla ilk yarının en skorer ismi olurken Kevin Pangos da 8 sayıyla Zalgiris'in en skorer ismiydi.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da sayı bulmakta zorlanırken Pangos ile bir isabet bulan Zalgiris, 2 dakikalık bölüm geçilirken skoru 39-35 yaptı. Fakat sonrasında önemli bir seri yakalayan temsilcimiz, 4:29 kala skoru 50-37'ye getirdi. Toupane ve Ulanovas ile sayılar bulan Zalgiris, 3:22 kala 50-42 ile farkı tekrar tek hanelere indirdi. Pangos ve Kavaliauskas ile etkinliğini sürdüren Zalgiris, son 1 dakikalık bölüme girilirken skoru 50-48'e getirdi. Kalan bölümde Bobby Dixon ile etkili olan temsilcimiz, üçüncü çeyreği 54-50 önde tamamladı.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 3. KEZ FİNALDE

Son çeyreğe Brandon Davies'in basketiyle başlayan Zalgiris, farkı 2 sayıya indirse de Bobby Dixon ile üst üste üçlük isabetleri bulan temsilcimiz, 7:46 kala skoru 62-52 yaptı. İlk 5 dakika geçilirken Zalgiris tekrar farkı indirmeyi başardı ve 66-60'a getirdi. Karşılıklı basketler sonrası maçın son 2 dakikalık bölümüne 71-63 temsilcimizin üstünlüğüyle girildi. Brandon Davies'in basket faul isabeti ile son 45 saniye kala skor 71-66'ya geldi. 40 saniye kala ise Fenerbahçe Doğuş, Sloukas'ın basketiyle skoru tekrar 73-66 yaptı. Son bölümde hata yapmayan temsilcimiz, 76-67 karşılaşmadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe Doğuş, üst üste üçüncü sezonunda final oynama şansını elde etti.

Kaynak: haberinburada