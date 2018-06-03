Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Aziz Yıldırım'a karşı Ali Koç kazandı. Ali Koç'un zaferinin ardından Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi resmen kapanmış oldu.

ALİ KOÇ, GÜNÜN EN ÇOK KONUŞULAN KONULARI ARASINA GİRDİ

Yaşanan gelişme spor, sanat ve siyaset gündeminin merkezine oturdu. Öte yandan zaferin sahibi Ali Koç, sosyal platformlarda da günün en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

VIKIPEDI'DA ALİ KOÇ'UN SIFATI DEĞİŞTİ

Şu an Türkiye'de erişime kapalı olan dünyaca ünlü internet ansiklopedisi Vikipedi'da Ali Koç'un sıfatı Fenerbahçe Başkanı olarak değişti.

Kaynak: haberinburada