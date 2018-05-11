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ZAFER GETİREN REKLAMLARA İMZA ATMIŞLARDI, AK PARTİ'DEN AYRILDILAR!


Zafer getiren reklamlara imza atmışlardı, AK Parti'den ayrıldılar!
Tarih : 11 Mayıs 2018, 21:10
Puan Ver : Zafer Getiren Reklamlara İmza Atmışlardı, Ak Parti'den Ayrıldılar!(6/10)2

Kurulduğundan bu yana AK Parti'nin reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı, AK Parti ile yollarını ayırdı.

AYRILIK HABERİ TWITTER'DAN DUYURULDU

AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, ancak onun şehadeti sonrası kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı Twitter adresinden duyurdu.

15 Temmuz Şehidi Erol Olçok

AK PARTİ İLK KEZ ARTER'SİZ BİR SEÇİME GİRECEK

Bugüne kadar girilen bütün seçimlerin kazanılmasında büyük katkı yapan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.

İşte Arter Reklam Ajansı'ndan yapılan açıklama:

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Kaynak: haberinburada



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