ZAFER GETİREN REKLAMLARA İMZA ATMIŞLARDI, AK PARTİ'DEN AYRILDILAR!
Kurulduğundan bu yana AK Parti'nin reklam ve tanıtım işlerini yapan Arter ajansı, AK Parti ile yollarını ayırdı.
AYRILIK HABERİ TWITTER'DAN DUYURULDU
AK Parti'nin isim babası da olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde köprüde şehit edilen Erol Olçok'un kurduğu, ancak onun şehadeti sonrası kardeşi Cevat Olçok'un başına geçtiği ajans, ayrılığı Twitter adresinden duyurdu.15 Temmuz Şehidi Erol Olçok
AK PARTİ İLK KEZ ARTER'SİZ BİR SEÇİME GİRECEK
Bugüne kadar girilen bütün seçimlerin kazanılmasında büyük katkı yapan ajans, ilk kez bir seçim kampanyasında yer almayacak.
İşte Arter Reklam Ajansı'ndan yapılan açıklama:2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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