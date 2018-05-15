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YÜZÜ BİLE KIZARMADI! KATLİAMIN ADINI KOYDU: MEŞRU SAVUNMA


Yüzü bile kızarmadı! Katliamın adını koydu: Meşru savunma
Tarih : 15 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : Yüzü Bile Kızarmadı! Katliamın Adını Koydu: Meşru Savunma(10/10)6

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerinin bugün abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 55 Filistinliyi şehit etmesinin "meşru savunma" olduğunu iddia etti.

ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMINI SAVUNDU

Sosyal medya hesabından Gazze'deki olaylara ilişkin mesaj yayımlayan Netanyahu, her ülkenin kendi sınırlarını korumak zorunda olduğunu belirterek, İsrail askerlerinin barışçıl göstericilere karşı kullandığı orantısız gücü savundu.

HAMAS'A KARŞI SINIRLARINI KORUDUKLARINI İDDİA ETTİ

Gösteriler nedeniyle Hamas'ı suçlayan Netanyahu,"Hamas, İsrail'i yok etme niyetinde ve bu hedefini gerçekleştirmek için binlerce kişiyi telleri aşması için sınıra gönderiyor." ifadelerini kullanarak, İsrail askerlerinin Hamas'a karşı sınırlarını koruduğunu ileri sürdü.

50'NİN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Netanyahu açıklamasında, İsrail'in egemenliğini ve İsrail vatandaşlarının güvenliğini korumak için kararlı şekilde hareket etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 50'nin üzerinde Filistinliyi şehit etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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