Yüzlerce kişiyi öldüren ve yüzlerce kızı kaçırıp cinsel ilişki kölesi yapan terör örgütü Eş Şebab, kontrolü altındaki bölgelerde insanlık ve çevre için 'ciddi bir tehdit' dediği plastik poşet kullanımını yasakladı.

Yüzlerce kişiyi öldüren ve yüzlerce kızı kaçırıp cinsel ilişki kölesi yapan terör örgütü Eş Şebab, kontrolü altındaki bölgelerde insanlık ve çevre için 'ciddi bir tehdit' dediği plastik poşet kullanımını yasakladı.

POŞETLERİN YANI SIRA BAZI AĞAÇ TÜRLERİNİN KESİLMESİNE DE YASAK GETİRDİ

El Kaide ile bağlantılı örgütün radyosu Endülüs'e göre Eş Şebab'ın Jubaland bölge lideri Muhammed Abu Abdullah, poşetlerin yanı sıra bazı ağaç türlerinin kesilmesine de yasak getirdi. Örgütün bu yasakları nasıl uygulayacağı bilinmiyor. Ancak saldırılarında asker-sivil ayrımı yapmayan örgütün emirlerine genellikle itaat ediliyor.

ÖRGÜT, KENYA'DA SALDIRILAR DÜZENLİYOR

2011'de Somali'nin başkenti Mogadişu'dan tamamen sürülen örgüt, ülkede geniş bir bölgeyi hala kontrolü altında tutuyor; komşu ülke Kenya'da da büyük çaplı saldırılar düzenliyor.

"OBAMA, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE YETERSİZ KALDI "

Independent gazetesine göre bazı yorumcuların 'ilk çevreci cihatçı örgüt' dediği Eş Şebab'ın Yemen kolu 2016'da eski ABD başkanı Barack Obama'yı iklim değişikliğiyle mücadelede yeterince çaba harcamamakla suçlamıştı.

TALİBAN LİDERİ DE HALKI AĞAÇ DİKMEYE ÇAĞIRMIŞTI



2017'de Taliban lideri Hibatullah Akhundzad da, halkı daha fazla ağaç dikmeye çağırarak, "Ağaçların çevrenin korunması, ekonomik kalkınma ve dünyanın güzelleşmesinde önemli bir rolü olduğunu" belirtmiş, bu yolla 'Tanrı'nın buyruklarının da yerine getirilmiş olacağını' söylemişti.

Somali gibi Afganistan'da da onlarca yıldır devam eden savaş nedeniyle su ve ormansızlaşma sorunu yaşanıyor.

Kaynak: haberinburada