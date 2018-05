Çin'in uygulamaya koyduğu ve "You can run, but can't hide" (Koşabilirsin ama saklanamazsın) sloganıyla hayat geçirilen yüz tanıma teknoloji sonuçlarını vermeye başladı.

KONSERDE YAKALADILAR

İki aydan daha kısa süre içinde polis, üç farklı şehirdeki üç şüpheliyi yakalamayı başardı. Aranan şahısların Hong Konglu popüler şarkıcı Jacky Cheung'un konserlerinde yüz tanıma teknolojisi kullanılarak güvenlik noktalarından geçerken yakalanan şüphelilerin küçük suçlardan arandıkları açıklandı.

"KONSERİME GELDİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Cheung gazetecilere verdiği demeçte esprilibir şekilde, "Onlara konserlerime geldikleri için teşekkür ediyorum" dedi. Sanatçının konser vermek için hazırlandığı Çin'in Luoyang şehrinde polis "Jacky, hazırız" diye tweet attı.

HER TÜRLÜ TANIYOR

Devlet medyası sofistike yüz tanıma sisteminin konuşlandırıldığı alanların artırıldığını söyledi. Yüz tanıma cihazlarının hava veya ten tonlarından etkilenmediği ve algoritmasının insanlar yan döndüklerinde, kafalarını alçalttıklarında, yüzlerini kısmen kapadıklarında veya yüksek parlaklıkta, arkadan aydınlatmalı veya kalabalık koşullarda bile doğru bir biçimde algılama yapmaya devam ettiği açıklandı.

OKULDA DA UYGULAMAYA ALINDI

Geçtiğimiz hafta Çin'in Hangzhou şehrinde bulunan bir lise, sınıflardaki öğrencilerin yüz ifadelerinin kaydedilmesine ve gerçek zamanlı analizine izin verecek bir sistemi devreye aldığını açıkladı. Sistem bir öğrenciyi "dikkatsiz" olarak algılarsa, öğretmene bir uyarı gönderebilecek.

Kaynak: haberinburada