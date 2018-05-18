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Yüz binlerce Vatandaş Kudüs'e Destek Mitingine Akın Etti! İşte Dev Mitingden Çarpıcı Fotoğraflar

YÜZ BİNLERCE VATANDAŞ KUDÜS'E DESTEK MİTİNGİNE AKIN ETTİ! İŞTE DEV MİTİNGDEN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR

Yenikapı'da düzenlenen Kudüs mitingine yüz binlerce vatandaş Filistin halkına destek amacıyla "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine akın etti.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 18:20
Puan Ver : Yüz Binlerce Vatandaş Kudüs'e Destek Mitingine Akın Etti! İşte Dev Mitingden Çarpıcı Fotoğraflar(8/10)4

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Yenikapı Miting Alanı'nda Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirilen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitingine yüz binlerce vatandaş akın etti.

İNSANLIK ADINA İSTANBUL AYAKTA

Mitingin yapılacağı alana bir süre önce başlayan çalışmalar kapsamında, konuşmaların yapılacağı dev bir platform kuruldu. "İnsanlık adına İstanbul ayakta" yazılarının yer aldığı platforma iki dev ekran yerleştirildi.

Mitinge TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi için İstanbul'da bulunan yabancı konuklar da katıldı.

DEV EKRANLAR VE VİNÇLERE TAKILI HOPARLÖRLER YERLEŞTİRİLDİ

Ayrıca meydanın birçok yerine vatandaşların mitingi daha rahat takip etmeleri için dev ekranlar ve vinçlere takılı hoparlörler konuşlandırıldı.

ZULME LANET KUDÜS'E DESTEK

Alanın etrafına "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" yazılı dev flamalar, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Kendilerine ayrılan güvenlik noktalarından alana girenlere, Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

YERLİ VE YABANCI BASIN MENSUBU TAKİP EDİYOR

Öte yandan alanın birçok yerinde itfaiye araçları ve ambulanslar hazır bekletiliyor. Vatandaşların ihtiyaçları için de çok sayıda seyyar mescit ve tuvalet kuruldu. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubunun takip ediyor.

MİTİNGE ULAŞIM

Daha önce miting düzenleme komitesinden yapılan yazılı açıklamada, miting alanına ulaşmak içi̇n toplu ulaşımı kullanma çağrısında bulunuldu. Miting nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, miting alanına rahat ulaşım sağlanabilmesi ve trafikte sorun yaşanmaması için, Marmaray, metro, otobüs ile deniz ulaşımı seferlerinin arttırıldığı, Kazlıçeşme metro istasyonundan miting alanına ulaşım için servis otobüslerinin konulduğu bildirilmişti.

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Kaynak: haberinburada



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