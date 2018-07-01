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Yürüyemez dedikleri sporcu, Avrupa'da zirveye çıktı

YÜRÜYEMEZ DEDİKLERİ SPORCU, AVRUPA'DA ZİRVEYE ÇIKTI

2013 yılında bacağından yaşadığı sakatlık sonrası doktorların "Yürüyemezsin" dediği judocu Mert Şişmanlar, 18 yaşında Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Tarih : 01 Temmuz 2018, 18:10
Puan Ver : Yürüyemez Dedikleri Sporcu, Avrupa'da Zirveye Çıktı(7/10)3

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un 18 yaşındaki judocusu Mert Şişmanlar, geçirdiği ağır sakatlık sonrası yürümesi bile zorken Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Judoya 2009 yılında yeşil-beyazlı kulüpte başlayan Mert, 2013 yılında henüz 13 yaşındayken ağır bir sakatlık geçirdi. Antrenmanda ayağı 3 yerinden birden kırılan genç sporcu, 2 kez ameliyat oldu. 6 ay yerinden kalkamayan Mert, 6 ay sonra topallayarak yürümeye başladı. Doktorların, "Artık judo yapamazsın" sözlerine rağmen tutkusundan vazgeçmeyen sporcu, kısa sürede yeniden forma girerek madalyalara ambargo koydu. Geçen yıl Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda 81 kilogramda altın madalya kazanan Mert, hedefini olimpiyatlara katılıp madalya kazanmak olarak belirledi.

"SAKATLIK BENİ ÇOK GERİYE ATTI AMA MOTİVE OLDUM"

Spor hayatını anlatan Mert, "Judoya 9 yaşında oyun amaçlı başladım. Annem evde çok şikayetçiydi. Çok hiperaktif bir çocuktum. Judoyu gün geçtikçe sevmeye başladım. Daha sonra kendime bir hedef koydum. Henüz 13 yaşında ağır bir sakatlık yaşadım. 6 ay yürüyemedim ve 6 aydan sonra da topallıyordum. Sakatlık beni çok geriye attı. Sonra yavaş yavaş her şey düzene girdi. 2016 yılından itibaren toparladım. Belki de sakatlık beni motive etti. Bu sporu yaparken ailemden ve antrenörlerimden büyük destek alıyorum. Önümüzdeki ay içerisinde Çekya'da Avrupa Kupası'na katılacağım. Daha sonra ise eylül ve ekim ayında yapılacak Gençler Avrupa ve Gençler Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağım. İnşallah her şey istediğim gibi olur. Asıl hedefim olimpiyatlarda madalya" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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