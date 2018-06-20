Suruç Saldırısının Başladığı Ana Ait Görüntüler İlk Kez Yayınlandı!
Cumhurbaşkanı, Kendisine Seslenen Genci Azarladı: Efendim Diyeceksin!
Anne Ördek Yavrularını Köpekten Canı Pahasına Böyle Korudu!
Meltem Cumbul Hangi Partiye Oy Vereceğinin Sinyalini Verdi!
Pentagon'dan Kafa Karıştıran Açıklama: Türk Askeri Menbiç'e Girmeyecek
Gurbetçiler Sandığa Koştu, Rekora İmza Attı!
Trabzonspor'dan Ayrılan Rıza Çalımbay'ın Yeni Takımı Belli Oldu
Ünlü Spekülatör Soros'tan Abd Ve Ab'ye Erdoğan Uyarısı!
Yıldız Oyuncu, Arsenal'e Veda Etti
Usta Sanatçı Muammer Öztaş Hayatını Kaybetti
Yurt Dışında Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Bakan Özhaseki, İmar Barışı Parasıyla Ne Yapılacağını Açıkladı!
Takla Atarak Tarlaya Uçan Aracın Motoru Fırladı!
Teröristlerin Ağaçlardaki Gözetleme Kuleleri Deşifre Oldu
Dünya Kupasına Ev Sahipliği Yapan Rusya, Durdurulamıyor!
Medipol Başakşehir, Yeni Cengiz Ünder'ini Buldu
Emsal Niteliğinde Karar! Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık, Tutuklandı
F-35'in En Kuvvetli Rakibi Rus Su-57
Erdoğan'dan İzmir'e Müjde: Teknoloji Üssü İnşa Ediyoruz
Google Artık Ne Zaman Öleceğimizi De Hesaplıyor!

Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi sona erdi.

Tarih : 20 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Yurt Dışında Oy Verme İşlemi Sona Erdi(8/10)4

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için yurt dışında oy verme işlemi sona erdi.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA İŞLEMİ 13 GÜN SÜRDÜ

Avrupa genelinde 28 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmeni için 63 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 13 gün süren Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oylama süreci bugün saat 21.00'de tamamlandı.

Tüm yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık açılmıştı.

KATILIM HALKOYLAMASINA GÖRE FAZLA OLDU

Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya'da halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, geçen yıl anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasına katılımdan fazla olduğu öğrenildi.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayılarak mühürlenen ve torbalara konulan oylar, yarın havayolu ile Türkiye'ye gönderilecek.

GÜMRÜK VE SINIR KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, Türkiye'deki gümrük kapılarında 24 Haziran saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda ise Türkiye'de 8 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek seçim için, Avrupa'daki Türk seçmen, 30 Haziran Cumartesi gününden 4 Temmuz Çarşamba gününe kadar 5 gün boyunca yerel saat ile 09.00'dan 21.00'e kadar oy verebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yurt  Dışında  Oy  Verme  İşlemi  Sona  Erdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER