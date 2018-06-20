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Yurt dışı oyları Türkiye'ye böyle getirildi

YURT DIŞI OYLARI TÜRKİYE'YE BÖYLE GETİRİLDİ

Yurt dışında toplam 60 ülkede yaşayan seçmenlerin kullandığı oylar Türkiye'ye getirildi. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'sı dış temsilciliklerde, 128 bin 732'si ise gümrük kapılarında oy kullandı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 23:00
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24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimi için 7 Haziran tarihinde başlayan oy verme işlemi 19 Haziran (dün) itibariyle sona erdi.

60 ÜLKEDE KURULAN 123 TEMSİLCİLİKTE OY KULLANILDI

Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven,Türkiye'de seçimlerin son derece güvenli ve şeffaf yapıldığını, mahalledeki sandık sonuç tutanağının, Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci siyasi partilere eş zamanlı gönderdiklerini belirtti.

TOPLAM 1 MİLYON 486 BİN 408 VATANDAŞ OY KULLANDI

Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.

OYLAR ANKARA'YA GETİRİLDİ

Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da Ankara Esenboğa Havaalanına geldi. Oylar ATO Congresium'a ulaştırılacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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