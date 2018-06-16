Bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve sonrasında yaşamını yitiren yavru köpekle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Konu çok yönlü araştırılıyor" dedi.

Dün bacakları kesilmiş halde bulunan ve sonrasında yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük köpek yavrusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yeni bir açıklama geldi.

"KONU ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR"

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir gönderi paylaşan İbrahim Kalın şu ifadelere yer verdi: "Bayram günü yüreklerimizi burkan bu hadiseyi Sakarya valimiz @IrfanBlknlglu ile görüştüm. Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclis'ten çıkması isabet olacaktır."

VALİ DE AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.

"HAYVANSEVERLERİ DESTEKLİYORUM"

Kendisinin de bu konuda hayvanseverleri desteklediğini ifade eden Balkanlıoğlu, "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor." diye konuştu.

Kaynak: haberinburada