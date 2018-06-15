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Yürekleri Ağızlara Getiren An! Amrabat Bir Süre Kendine Gelemedi
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Yürekleri ağızlara getiren an! Amrabat bir süre kendine gelemedi

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN AN! AMRABAT BİR SÜRE KENDİNE GELEMEDİ

Fas'ın yıldız futbolcusu Amrabat, rakip oyuncuyla girdiği pozisyonda dengesini kaybederek yere düştü. Başını yere vuran Amrabat, nefes almakta güçlük çekti ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 20:50
Puan Ver : Yürekleri Ağızlara Getiren An! Amrabat Bir Süre Kendine Gelemedi(7/10)3

Fas ile İran arasında oynanan maçta Amrabat'ın sakatlandığı pozisyonda yürekler ağızlara geldi.

NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Yıldız futbolcu rakibi ile girdiği ikili mücadelede dengesini kaybederek yere düştü. Başına yere sert bir şekilde vuran Amrabat bir süre nefes almakta güçlük çekti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ayağa kalkan Amrabat dengesini kaybetti.

YERİNİ KARDEŞİNE BIRAKTI

Yaşanan bu pozisyonun ardından Nordin Amrabat oyuna devam edemedi ve yerini kardeşi Sofyan Amrabat'a bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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