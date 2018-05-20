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Yürek sızlatan kare! Köpeğe sarılan çocuk, tüm gece kaldırımda uyudu

YÜREK SIZLATAN KARE! KÖPEĞE SARILAN ÇOCUK, TÜM GECE KALDIRIMDA UYUDU

Taksim'de köpeğine sarılarak kaldırımda uyuyan çocuk, görenlerin yüreğini sızlattı. Görenler cep telefonuyla çocuğun fotoğrafını çekti.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 11:50
Puan Ver : Yürek Sızlatan Kare! Köpeğe Sarılan Çocuk, Tüm Gece Kaldırımda Uyudu(9/10)5

Taksim'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu, yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.

SABAHA KADAR KÖPEĞE SARILIP KALDIRIMDA UYUMUŞ

Taksim'de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı.

GÖRENLER ŞAŞKIN BAKIŞLARLA GÖRÜNTÜLEDİ

Çevredeki bazı vatandaşlar köpeğine sarılarak uyuyan çocuğu şaşkın bakışlarla izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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