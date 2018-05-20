YÜREK SIZLATAN KARE! KÖPEĞE SARILAN ÇOCUK, TÜM GECE KALDIRIMDA UYUDU
Taksim'de köpeğine sarılarak kaldırımda uyuyan çocuk, görenlerin yüreğini sızlattı. Görenler cep telefonuyla çocuğun fotoğrafını çekti.
Taksim'de bir çocuk köpeğine sarılarak uyudu, yoldan geçenler de o anları cep telefonuyla görüntüledi.
SABAHA KADAR KÖPEĞE SARILIP KALDIRIMDA UYUMUŞ
Taksim'de yıkımı süren Atatürk Kültürü Merkezi (AKM) önündeki kaldırımda sabah saatlerinde köpeğine sarılarak uyuyan bir çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı.
GÖRENLER ŞAŞKIN BAKIŞLARLA GÖRÜNTÜLEDİ
Çevredeki bazı vatandaşlar köpeğine sarılarak uyuyan çocuğu şaşkın bakışlarla izledi, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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