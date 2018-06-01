Yunanistan'dan Sürpriz Karar! Tutuklu Terörist İade Edilecek
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Sitem
Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce'den Bilecik Mitinginde Dikkat Çeken İletişim Hatası!
Melih Gökçek, Gezi Parkı Eylemcisine Tazminat Ödeyecek
Akşener Servis Yetişmeyince İl Başkanıyla Aynı Tabildottan Yemek Yedi
Çanakkale'de Orman Yangını Alarmı! 10 Hektarlık Alanı Saran Yangına Müdahale Ediliyor
İtalyan Motorsikletçi Michele Pirro, Korkunç Bir Kaza Geçirdi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Gomis Bize Geldi, Aykut Kocaman İstemedi
İsmi Galatasaray İle Anılan Yıldız Futbolcu İstanbul'a Geldi
Antalya'da Ameliyat Olan Genç Kızın Midesinden 1,5 Kilo Saç Çıktı
Keşmir'de Zırhlı Araç Göstericilerin Üzerine Daldı: 3 Yaralı!
Lionel Messi Kariyerinin En Güzel Golünü Açıkladı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Usta 30 Milyon Euroyu Göndermeli
Japon Avcılar, 122'si Hamile 333 Balinayı Öldürdü
Ülker Stadı, Fenerbahçe Kongresine Hazır
Kefen Giyip Eylem Yapan İşçiler, Canlı Gömülme Talebinde Bulundu
Haziran'ın İlk Gününde Sürpriz! 20 Dakika Yağdı, Her Yer Beyaza Büründü
Brezilyalı Futbolcu Vagner Love: Beşiktaş'ı Fıfa'ya Şikayet Ederim
Son Dakika! Bddk'dan Sert Açıklama: Algı Operasyonları Her Daim Boşa Çıkarıldı
Trabzonspor'un Eski Golcüsü Hu Jun Suk, Fransa İkinci Ligine Transfer Oldu

YUNANİSTAN'DAN SÜRPRİZ KARAR! TUTUKLU TERÖRİST İADE EDİLECEK


Yunanistan'dan sürpriz karar! Tutuklu terörist iade edilecek
Tarih : 01 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Yunanistan'dan Sürpriz Karar! Tutuklu Terörist İade Edilecek(9/10)5

Yunan medyası, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos), Türkiye'nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki terörist Kaya'nın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verdiğini duyurdu.

NİHAİ KARARI YUNANİSTAN ADALET BAKANI VERECEK

Haberlerde, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu belirtilen Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği de belirtildi.

ADALET BAKANI'NIN KARARLA İLGİLİ İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Yunanistan'daki adli prosedüre göre, Adalet Bakanının, suçluların mahkeme tarafından verilen ülkelerine iade kararına itiraz hakkı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunanistan  Dan  Sürpriz  Karar  Tutuklu  Terörist  İade  Edilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER