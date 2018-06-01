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YUNANİSTAN'DA GÖZALTINA ALINAN CHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ 4 SAAT SONRA SERBEST BIRAKILDI


Yunanistan'da Gözaltına Alınan CHP'li Meclis Üyeleri 4 Saat Sonra Serbest Bırakıldı
Tarih : 01 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Yunanistan'da Gözaltına Alınan Chp'li Meclis Üyeleri 4 Saat Sonra Serbest Bırakıldı(9/10)5

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyareti kapsamında Yunanistan'ın Gümilcine kentinde gözaltına alınan Edremit Belediye Meclis üyelerinin 4 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

CHP'Lİ İSİMLERİN YUNAN POLİSİ TARAFINDAN ARANDIĞI BELİRTİLDİ

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnce'nin ziyaretleri için bir gün önceden Gümilcine'ye giden Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve beraberindeki Belediye Meclis üyeleri Mehmet Ertaş, Coşkun Taşkın ve Ali Yılmaz Diker'in Yunan polisi tarafından arandığı belirtildi.

MECLİS ÜYELERİ YAKLAŞIK 4 SAAT GÖZALTINDA TUTULDU

Yunan polisinin, içinde Türk bayrağı ve şapka bulunan çantaları taşıyan Ertaş ve Taşkın'a ters kelepçe taktığı kaydedilen açıklamada, söz konusu meclis üyelerinin yaklaşık 4 saat gözaltında tutulduktan sonra bırakıldığı ifade edildi.

MUHARREM İNCE'YE DESTEK İÇİN GÜMÜLCİNE'YE GİTTİLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Muharrem İnce'nin seçim kampanyasına destek amacıyla Gümülcine'ye geldiklerini belirtti.

Gümrük'ten geçerken hiçbir problem yaşamadıklarını ve geceyi burada geçirdiklerini anlatan Saka, şunları kaydetti:

"HİÇBİR YETKİLERİ OLMADAN ARACIMIZI DİDİK DİDİK ARADILAR"

"Bugün Muharrem İnce'yi beklerken 2 arkadaşımızın yanına polis olduğunu öne süren sivil kişiler gelip ellerindeki torbalarda ne olduğunu sorarak ellerinde arama yetkisi olmamasına rağmen çantaları açtırdılar. Çantaların içinde çıkan 10 civarı Türk bayrağı ve üzerinde 'tamam' yazan şapka vardı. Bunları buradaki arkadaşlarımıza hediye olarak vermek üzere yanımıza almıştık. Hiçbir yetkileri olmadan aracımızı didik didik arayarak bayrakları da alarak arkadaşlarımızı gözaltına aldılar."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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