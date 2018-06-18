YUNANİSTAN İLE MAKEDONYA ANLAŞMAYI İMZALADI! ÜLKE İSMİ DEĞİŞİYOR
Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden 'isim sorununun' çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Makedonya Cumhuriyeti'nin ismini "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilecek.
Yunanistan ve Makedonya arasında çeyrek asrı aşkın süredir devam eden "isim sorununun" çözümüne yönelik tarihi anlaşma imzalandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, iki ülkenin sınırında bulunan Prespa Gölü kıyısındaki Psarades köyünde düzenlenen törende anlaşmaya imza attı.
TÖRENE ÜST DÜZEY KATILIM
Törene ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Makedon mevkidaşı Zoran Zaev'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz katıldı.
YENİ İSİM BELLİ OLDU
Anlaşma, Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" anlamına gelen "Republika Severna Makedonija" olarak değiştirilmesini ve ülkenin AB ve NATO üyeliklerine yönelik Yunanistan'ın vetosunun kaldırılmasını öngörüyor.
Kaynak: haberinburada
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