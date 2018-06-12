YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS, MAKEDONYA'NIN YENİ İSMİNİ DUYURDU!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Makedonya hükümeti ile yapılan müzakereler sonucu Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirileceğini açıkladı.
Yunanistan hükümet yetkilisi, Makedonya hükümetiyle uzun yıllardır devam eden isim krizi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Varılan anlaşmaya göre Yunanistan, ismini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmesi kaydıyla ülkeyi tanıyacak.
YUNANİSTAN UZUN YILLARDIR SÜREN KRİZ NEDENİYLE MAKEDONYA'YA ENGELLER ÇIKARIYORDU
İki ülke arasında uzun yıllardır devam eden isim krizi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın NATO ve AB üyelik süreçlerinde engeller çıkartıyordu.
YUNANİSTAN, MAKEDONYA'YI YUNAN MİRASINI SAHİPLENMEKLE SUÇLUYOR
İki ülke arasındaki isim krizinin temelinde Yunanistan'ın Makedonya adında bir bölgesinin bulunması yatıyor. Ayrıca Yunanistan, Makedonya'yı başta Büyük İskender olmak üzere Yunan kültürel mirasını sahiplenmekle suçluyordu.
MAKEDONYA'NIN ARTIK YUNAN KÜLTÜREL MİRASI İLE BAĞLANTISI KALMAYACAK
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras konuyla ilgili yaptığı açıklamada, isim değişikliğiyle birlikte Yunanistan'ın bölgesi olan Makedonya ile ülke olan Makedonya arasındaki farkın belirginleşeceğini belirtti. Çipras, varılan anlaşmaya göre Kuzey Makedonya'nın Yunan kültürel mirasıyla bir bağlantısı olmayacağını söyledi.
MAKEDONYA BAŞBAKANI MUHALEFETE ÇAĞRIDA BULUNDU
İki ülke arasında imzalanan anlaşmayı başkent Üsküp'te duyuran Makedonya Başbakanı Zaev, "Geri dönüş yok" dedi ve muhalefeti isim anlaşmasının arkasında durmaya çağırdı.
Anlaşmanın önümüzdeki haftasonu imzalanabileceğini belirten Zaev, anlaşmayla birlikte Makedonya'nın NATO ve AB üyeliklerinin garanti altına alındığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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