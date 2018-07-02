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Yunan futbolcu Sokratis'in yeni adresi belli oldu

YUNAN FUTBOLCU SOKRATİS'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos'u Almanya'nın Borussia Dortmund takımından transfer etti.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 22:30
Puan Ver : Yunan Futbolcu Sokratis'in Yeni Adresi Belli Oldu(8/10)4

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Yunan stoper Sokratis Papastathopoulos'u Almanya'nın Borussia Dortmund takımından transfer etti.

20 MİLYON LİRAYA YAKIN ÖDEME YAPILACAK

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Borussia Dortmund, 30 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda anlaştı. Arsenal, Sokratis'in bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Borussia Dortmund'a 20 milyon avro civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.

MİLLİ TAKIM FORMASINI 79 KEZ GİYDİ

Kariyerinde ülkesinin AEK, Niki Volos, İtalya'nın Genoa, Milan, Almanya'nın Werder Bremen ve Borussia Dortmund kulüplerinde oynayan Sokratis, Yunanistan Milli Takımı formasını da 79 kez giydi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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