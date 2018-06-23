Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
Şehri Gezmeye Gelen Futbolcunun Transferi Yattı
Türkiye'ye Sadece 20 Tane Geldi! 500 Bin Tl'ye Alıp Taksi Yaptı
İstanbul'dan Acı Haber! İki Çocuk Barajda Kayboldu
Bu Görüntü Bugün İstanbul'da Çekildi! Alt Geçitte Mahsur Kaldılar
Dünya Kupasında Günün İlk Maçı Başladı!
Bir Vahşet Haberi Daha! Kediyi Önce Sevdi, Sonra Denize Attı
Son Dakika! Muharrem İnce Mitingine Katılımı Açıkladı: 5 Milyon Kişi Burada
Göztepe İlk Transferini Yaptı
Milan'a Hakan İçin Dev Teklif
Son Dakika! Erdoğan: İnce, Cezaevine Gidip Demirtaş'tan İcazet Aldı
Dünya Kupasında İki Ülke, Tarihinde İlk Kez Karşılaşacak
2018 Yaz Sezonunda En Çok Hangi Diziler İzleniyor?
Yunan Askerlerinin Açtığı Ateş Sonucu Türk Kaptan Yaralandı!
İstanbul'da 38 Bin 480 Polis, Seçim Güvenliği İçin Görev Alacak
Fenerbahçe'de Tehlike Çanları Çalıyor, Gözler Mehmet Topal'da
Göztepe'yi Nani Heyecanı Sardı
Doğada Toplanması Yasak! Özel Üretilenler 50 Tl'den Satıldı
Minik Leyla'yı Arama Çalışmalarında Skandal Seçim Kararı!
İnce'den, Anketçileri Ters Köşe Yapacak Oy Tahmini

YUNAN ASKERLERİNİN AÇTIĞI ATEŞ SONUCU TÜRK KAPTAN YARALANDI!


Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu Türk kaptan yaralandı!
Tarih : 23 Haziran 2018, 13:30
Puan Ver : Yunan Askerlerinin Açtığı Ateş Sonucu Türk Kaptan Yaralandı!(8/10)4

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkan 7 Suriyeliyi sürat teknesiyle götürdüğü belirtilen Türk kaptanın, Yunan askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığı belirtildi. Yakalanan Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı öğrenildi.

YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN UYARISINA RAĞMEN TEKNE DURMADI

Bugün saat 05.00'te, Yunan sahil güvenliğinin ihbarına rağmen durmayan bir sürat teknesine ateş açıldı. Yunan sularından Türk sularına kaçmaya çalışan tekne durduruldu.

YARALANAN KAPTAN VE 7 SURİYELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı yakalanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Türk kaptan, tekne ve yara almadan kurtulan 7 Suriyeli kaçak, gözaltına alındı. Tekne, İstanköy Limanı'na çekildi. Türk kaptanının, İstanköy Adası'ndaki (Kos Adası) hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Öte yandan; olay sırasında denizde yaşanan kovalamaca, Akyarlar sahilinden DHA kamerası tarafından görüntülendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yunan  Askerlerinin  Açtığı  Ateş  Sonucu  Türk  Kaptan  Yaralandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER