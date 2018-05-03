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Yunan Askerlerin Gözaltına Aldığı Türk Kepçe Operatörü Serbest Bırakıldı

YUNAN ASKERLERİN GÖZALTINA ALDIĞI TÜRK KEPÇE OPERATÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

Edirne'de, Yunan askerler tarafından tampon bölgede gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan Türk kepçe operatörü serbest bırakıldı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Yunan Askerlerin Gözaltına Aldığı Türk Kepçe Operatörü Serbest Bırakıldı(10/10)6

Edirne'de, Yunan askerleri tarafından gözaltına alınan kepçe operatörü Musa Alerik bugün öğlen saatlerinde adli makamlara sevk edildi. Yunan Mahkemesi, kepçe operatörünün serbest bırakılmasına karar verdi.

AVUKATI KARARI AÇIKLADI

Yunan mahkemesinin kararını açıklayan Musa Alerik'in Avukatı Hüseyin Sarıgezen, "5 ay hapis cezası, bin 500 euro da para cezası verildi. Kepçenin de müsadere kararı çıktı" dedi.

"SERBEST KALDI"

Kararı açıklayan Musa Alerik'in avukatı Hüseyin Sıragezen, "5 ay hapis cezası, bin 500 euro da para cezası verildi. Kepçenin de müsadere kararı çıktı. Yalnız bu karar tecil edildiği için 3 yıl içerisinde benzer bir suç işlememesi halinde bu cezaları ödemeyecekler. Serbest kaldı. İadesi ile ilgili işlemler sürecek. Bugün veya yarın en geç Türkiye'ye dönmesi sağlanacak" diye konuştu.

"SEVİNÇLİ BİR DURUM"

Türk kepçe operatörünün oğlu Onur Alerik de babasının serbest kalma haberini sevinçle karşıladıklarını belirterek, "Sevinçli bir durum. Kısmetse dönecek. Mutluyuz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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