YÜKSEK SEÇİM KURULU: 24 HAZİRAN'DA 144 BİN SEÇMEN TAŞINACAK
YSK Başkanı Güven taşımalı sandıklarla ilgili açıklamada bulundu. Güven, "Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin" diye konuştu
YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde güvenlik gerekçesi ile taşınacak sandıklara ilişkin açıklamada bulundu.
TAŞINACAK SEÇMEN SAYISI 144 BİN
Güven, "Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor" dedi.
"HÜR İRADEYLE SANDIĞA GİDİLMESİ ÖNEMLİ"
Titiz bir değerlendirmeyle böyle bir karar aldıklarını belirten Güven, "Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli. Biz seçmen sayısına, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurul'da titiz bir değerlendirmeyle karar verdik" şeklinde konuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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