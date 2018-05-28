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Yüksek Seçim Kurulu: 24 Haziran'da 144 Bin Seçmen Taşınacak

YÜKSEK SEÇİM KURULU: 24 HAZİRAN'DA 144 BİN SEÇMEN TAŞINACAK

YSK Başkanı Güven taşımalı sandıklarla ilgili açıklamada bulundu. Güven, "Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin" diye konuştu

Tarih : 28 Mayıs 2018, 13:30
Puan Ver : Yüksek Seçim Kurulu: 24 Haziran'da 144 Bin Seçmen Taşınacak(7/10)3

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde güvenlik gerekçesi ile taşınacak sandıklara ilişkin açıklamada bulundu.

TAŞINACAK SEÇMEN SAYISI 144 BİN

Güven, "Güvenlik gerekçesiyle taşınmasına karar verdiğimiz sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. Sandıkların taşınma talebi ilk kez gelmiyor, taşıma da ilk kez olmuyor" dedi.

"HÜR İRADEYLE SANDIĞA GİDİLMESİ ÖNEMLİ"

Titiz bir değerlendirmeyle böyle bir karar aldıklarını belirten Güven, "Güvenlik önemli ama hür iradeyle sandığa gidilmesi de çok önemli. Biz seçmen sayısına, mesafe durumunu da göz önüne alarak Kurul'da titiz bir değerlendirmeyle karar verdik" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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