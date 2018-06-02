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Yük treninin üzerine kaya düştü: 1 yaralı!

YÜK TRENİNİN ÜZERİNE KAYA DÜŞTÜ: 1 YARALI!

Bingöl'ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine kaya düştü, 1 makinist yaralandı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 23:10
Puan Ver : Yük Treninin Üzerine Kaya Düştü: 1 Yaralı!(6/10)2

Bingöl'ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine kaya düştü, 1 makinist yaralandı.

ELAZIĞ - TATVAN ARASINDA SEYREDERKEN ÜZERİNE KAYA DÜŞTÜ

Saat 16.00 sıralarında Bingöl'ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine, dağlardan kopan kayalar isabet etti. Elazığ-Tatvan arasında hareket ettiği öğrenilen yük treninde maddi hasar oluşurken, olayda bir makinist yaralandı.

YARALI MAKİNİST HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı makinist olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kayaların altında kalan trenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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