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Ysk'ya Çok Yakın Yerdeyim Diyen Muharrem İnce'nin Seçim Gecesi Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
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YSK'YA ÇOK YAKIN YERDEYİM DİYEN MUHARREM İNCE'NİN SEÇİM GECESİ NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI


YSK'ya Çok Yakın Yerdeyim Diyen Muharrem İnce'nin Seçim Gecesi Nerede Olduğu Ortaya Çıktı
Tarih : 29 Haziran 2018, 11:40
Puan Ver : Ysk'ya Çok Yakın Yerdeyim Diyen Muharrem İnce'nin Seçim Gecesi Nerede Olduğu Ortaya Çıktı(7/10)3

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 24 Haziran seçim gecesi oylar sayıldıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin nerede olduğuna dair iddiada bulundu. Öztürk'e göre İnce, ailesi ve bir grup milletvekili ile birlikte Swiss Otel'in 8. katındaydı.

ARABAYLA 17 DAKİKA SÜRÜYOR

24 Haziran günü, "YSK'ya çok yakın bir yerde olacağım" diyen Muharrem İncenin, YSK'ya 8,3 kilometre uzaktaki Swiss Otel'de olduğu iddia edildi. İki bina arasındaki mesafe ise arabayla tam 17 dakika!

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Kaynak: haberinburada



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