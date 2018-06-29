YSK'YA ÇOK YAKIN YERDEYİM DİYEN MUHARREM İNCE'NİN SEÇİM GECESİ NEREDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Sözcü yazarı Saygı Öztürk, 24 Haziran seçim gecesi oylar sayıldıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmayan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin nerede olduğuna dair iddiada bulundu. Öztürk'e göre İnce, ailesi ve bir grup milletvekili ile birlikte Swiss Otel'in 8. katındaydı.
ARABAYLA 17 DAKİKA SÜRÜYOR
24 Haziran günü, "YSK'ya çok yakın bir yerde olacağım" diyen Muharrem İncenin, YSK'ya 8,3 kilometre uzaktaki Swiss Otel'de olduğu iddia edildi. İki bina arasındaki mesafe ise arabayla tam 17 dakika!2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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