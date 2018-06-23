Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili her türlü çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK'ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK'nin yapmış olduğu iş bu, oyları saymak değil." dedi.

YSK BAŞKANI, OYLARIN SAKLANDIĞI ATO KONGRE MERKEZİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Güven, Türkiye'de yarın yapılacak seçim için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan ve tamamı Türkiye'ye getirilen oyların saklandığı ATO Kongre Merkezinde incelemelerde bulundu.

YSK Başkanı Güven'in incelemeleri sırasında, gözlemci sıfatıyla Türkiye'de bulanan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gözlemcileri de ATO Kongre Merkezi'ne geldi.

GÜVEN, ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN GELEN GÖZLEMCİLERE BİLGİ VERDİ

YSK Başkanı Güven, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan'dan gelen gözlemcilerin oluşturduğu gözlemcilere seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ GÖZLEMCİLERİNE YAPILACAK İŞLEMLERİ ANLATTI

Şangay İşbirliği Örgütü gözlemcilerine, kongre merkezinde oyların saklandığı alanları, yarın oyların sayımının yapılacağı alanları ve oyların sisteme girileceği bilgisayar alanlarını gezdirdi ve yapılacak işlemleri anlattı.

Gözlemcilerin sorularını da yanıtlayan Güven, yurt dışı oylarının sayılacağı bu alanda 7 bine yakın kişinin görev yapacağını, buradaki oyların Türkiye genelindeki oylarla aynı anda sayılacağını kaydetti. Güven, son derece şeffaf ve güvenli bir seçim yapıldığını söyledi.

"HER TÜRLÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIŞ DURUMDA"

Güven, incelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

YSK olarak seçime hazır olduklarını, tüm ekiplerle her türlü çalışmayı tamamladıklarını bildiren Güven, ATO Kongre Merkezi'nde, yurt dışından gelen oyların 5 asma kilidin olduğu depoda saklandığını belirtti.

MÜŞAHİTLERİN BULUNDUĞU SALONDA SAYIMLAR YAPILACAK

Dünyada 60 ülke, 123 temsilcilikten gelen oyların yarın sabah itibarıyla siyasi parti temsilcileriyle tasnifinin yapılacağını anlatan Güven, görev yapacak tahmini 7-8 bin kişiyle, müşahitlerin bulunduğu salonda sayımların yapılacağını ifade etti.

"TÜRKİYE'DE HER TÜRLÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINMIŞ DURUMDA"

Güven, yurt dışı oyların da Türkiye'deki sandıklarla saat 17.00 itibarıyla açılacağını hatırlatarak, "Burada ve tüm Türkiye'de gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmış durumda." dedi.

"ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KARŞI JENERATÖRLERİMİZ HAZIR OLACAK"

Elektrik kesintilerinin her seçim döneminde gündeme getirildiğini aktaran Güven, bununla ilgili de tedbirlerin alındığını bildirdi. Güven, "İlçe seçim kurullarında enerjiyle ilgilenen kurumlar teyakkuz halinde olacaklar. Hem de elektrik kesintilerine karşı jeneratörlerimiz hazır olacak. Kazasız, belasız bir seçim diliyorum." diye konuştu.

"ÜMİDİMİZ SONUÇLARI 24.00'TEN ÖNCE AÇIKLAMAK"

Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı.

YSK'ye gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti:

"SİSTEM ÇOK GÜVENLİ"

"Türkiye'de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda (bana ne zaman geliyorsa CHP'de o zaman gidiyor, AK Parti'ye, MHP'ye de o zaman gidiyor) paylaşan, bırakın onu 2014'ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014'ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler."

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Kaynak: haberinburada