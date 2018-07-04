YSK RESMİ SONUÇLARI AÇIKLADI! İŞTE MECLİS'TEKİ MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI
YSK, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı. AK Parti 295, MHP 49, CHP 146, HDP 67, İYİ Parti ise 43 milletvekili çıkardı.
Yüksek Seçim Kurulunun açıkladığı resmi sonuçlara göre, Cumhur İttifakı oyların 54,26'sını Millet İttifakı ise oyların yüzde 33,95'ini aldı.
AK PARTİ YÜZDE 42,56 OY İLE 295 SANDALYENİN SAHİBİ OLDU
Parti dağılımına bakıldığında ise, AK Parti yüzde 42,56, CHP yüzde 22,7, MHP yüzde 11,10, HDP yüzde 11.70, İYİ Parti yüzde 9,96, Saadet Partisi yüzde 1,34, Vatan Partisi yüzde 0,23 oy aldı.
SAADET PARTİSİ VE VATAN PARTİSİ MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADI
Bu sonuçların ardından AK Parti 295, CHP 116, MHP 49, HDP 67, İYİ Parti 43 milletvekili çıkardı. Saadet Partisi ve Vatan Partisi ise 24 Haziran seçimlerinde Meclis'e vekil gönderemedi.
Kaynak: haberinburada
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