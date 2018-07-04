Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimleriyle ilgili kesin sonuçları açıkladı.

24 HAZİRAN SEÇİMİNE KATILIM ORANI YÜZDE 86,24 OLDU

YSK'nın yaptığı açıklamaya göre; kayıtlı seçmen sayısı 59.367.469, oy kullanan seçmen sayısı 51.197.959, geçerli oy sayısı 50.068.627, geçersiz oy sayısı 1.29.332. Seçime katılım oranı ise yüzde 86.24

ERDOĞAN, 25 MİLYON OY ALDI

Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan isimlerden Muharrem İnce toplam 15.340.321 oy aldı, Meral Akşener 3.649.030 oy aldı, Recep Tayyip Erdoğan 25.330.823 oy aldı, Selahattin Demirtaş 4.205.794 oy aldı, Temel Karamollaoğlu 443.704 oy aldı ve Doğu Perinçek ise 98.955 oy aldı.

MECLİSTEKİ MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı:

AK Parti: 295

MHP: 49

HDP: 67

CHP: 146

İYİ Parti: 43

Türkiye toplamı: 600

Kaynak: haberinburada