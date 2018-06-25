Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Güven, sisteme girilen sonuçlar ve sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanaktları siyasi partilerle paylaşılmaktadır. 2014 yılından bugüne kadar ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın incelemesine sunulmaktadır. Bunlarda bulunan kare kodlar aracılığıyla bize geldiği anda bunları eş zamanlı olarak paylaşıyoruz.

"Sisteme girilen sonuçlar, sandık sonuç tutanakları YSK'ye geldiği anda seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır."

"Sistemimizden sonuçların yaklaşık 97.7'si şu an itibarıyla alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir."

"Seçimlerin kesinleşmesinden sonra SEÇSİS bütün vatandaşların incelemesine açılacaktır."

Kaynak: haberinburada