YSK BAŞKANI SAAT VERDİ! KESİN SEÇİM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR
Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven, "Kesin sonuçları bugün saat 17.00'de açıklamayı planlıyoruz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, saat 17.00'den sonra seçimin kesin sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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