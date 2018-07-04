Ysk Başkanı Saat Verdi! Kesin Seçim Sonuçları Bugün Açıklanıyor
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YSK Başkanı saat verdi! Kesin seçim sonuçları bugün açıklanıyor

YSK BAŞKANI SAAT VERDİ! KESİN SEÇİM SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven, "Kesin sonuçları bugün saat 17.00'de açıklamayı planlıyoruz" dedi.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 10:10
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, saat 17.00'den sonra seçimin kesin sonuçlarının açıklanacağını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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