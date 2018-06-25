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Ysk Başkanı: Oyların Yüzde 99,91'i Sisteme İşlendi
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YSK Başkanı: Oyların Yüzde 99,91'i Sisteme İşlendi

YSK BAŞKANI: OYLARIN YÜZDE 99,91'İ SİSTEME İŞLENDİ

Son Dakika! Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada "Oyların yüzde 99,91'i sisteme işlendi" dedi.

Tarih : 25 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Ysk Başkanı: Oyların Yüzde 99,91'i Sisteme İşlendi(8/10)8


YSK Başkanı Güven, "Bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuçlarından yüzde 99,91'i sisteme işlendi. Sağlıklı bir seçim oldu, sonuçları, kesinleştikten sonra vatandaşların incelemesine açacağız" dedi.



Ayrıntılar Geliyor..



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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