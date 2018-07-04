YSK BAŞKANI GÜVEN, ERDOĞAN'IN MAZBATASINI TBMM'YE TESLİM ETTİ
YSK Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti.
ERDOĞAN'IN MAZBATASINI TBMM BAŞKANI KAHRAMANA TESLİM ETTİ
YSK Başkanı Güven, Meclise gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti.
"YENİ SİSTEMLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ, İSTİKRARLI ŞEKİLDE YÖNETİLECEK"
Kahraman, demokrasi ile yola devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti yeni sistemle çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek. Daha ötelere, ilerilere ulaşacağız" dedi.
"ŞAİBESİZ BİR SEÇİM OLDU"
Kahraman, şaibesiz bir seçim olduğunu söyleyerek, YSK Başkanı Güven'i tebrik etti.
Kaynak: haberinburada
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