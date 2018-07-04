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YSK Başkanı Güven, Erdoğan'ın mazbatasını TBMM'ye teslim etti

YSK BAŞKANI GÜVEN, ERDOĞAN'IN MAZBATASINI TBMM'YE TESLİM ETTİ

YSK Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 20:30
Puan Ver : Ysk Başkanı Güven, Erdoğan'ın Mazbatasını Tbmm'ye Teslim Etti(6/10)2

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti.

ERDOĞAN'IN MAZBATASINI TBMM BAŞKANI KAHRAMANA TESLİM ETTİ

YSK Başkanı Güven, Meclise gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a teslim etti.

"YENİ SİSTEMLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ, İSTİKRARLI ŞEKİLDE YÖNETİLECEK"

Kahraman, demokrasi ile yola devam edeceklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti yeni sistemle çok daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetilecek. Daha ötelere, ilerilere ulaşacağız" dedi.

"ŞAİBESİZ BİR SEÇİM OLDU"

Kahraman, şaibesiz bir seçim olduğunu söyleyerek, YSK Başkanı Güven'i tebrik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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