YSK BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAZBATASINI TESLİM EDİYOR
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını teslim etmek üzere Meclis'e gidiyor.
ERDOĞAN, YÜZDE 52,59 OYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİLDİ
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven 24 Haziran 2018 seçimleri kesin sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,4, Meral Akşener yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek yüzde 0,20 oy aldı. Ayrıca Meclis'te AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili ile temsil edilecek.
ERDOĞAN'IN MAZBATASI TBMM BAŞKANI'NA TESLİM EDİLECEK
Kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından YSK Başkanı Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a taktim etmek üzere YSK'dan ayrıldı.
Kaynak: haberinburada
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