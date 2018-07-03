Ekmeğe Yüzde 30'luk Zam Yolda!
Küçül Eylül Cinayetinde Kan Donduran Detay!
Medipol Başakşehir'den Çifte İmza
Ryan Babel'den Beşiktaş'ı Şoke Eden Talep!
Minik Leyla, Tanınmış Futbolcunun Yeğeni Çıktı
Minik Leyla Cinayeti İle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest!
Konyaspor, Leyla Ve Eylül'ün Ölümüne Sessiz Kalmadı
Maliye Bakanlığından Müjde! İşte Memurların Alacağı Zamlı Maaşlar
İsveç, İsviçre'yi Tek Golle Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi
Ysk, 24 Haziran Seçimlerinin Kesin Sonuçlarını Yarın Açıklayacak
Ünlü Youtuber'lar Gözaltına Alındı
Ösym, Yks Tercih Kılavuzunu Yayımladı
Son Başbakan Binali Yıldırım Veda Ziyaretlerine Başladı
Arsenal'dan Mesut Özil'e Büyük Jest!
Uefa, Galatasaray'dan Sonra Psg İle İlgili De İnceleme Kararı Aldı
Alkollü İçkiye Büyük Zam!
Minik Leyla Cinayetinde Gözaltına Alınan Kişi Bir Kadınmış
Acılı Ailenin Telefonları Susmuyor
Obi Mikel'in Arjantin Maçından Önce Babası Kaçırıldı
Zorlu İsveç-İsviçre Maçı İlk Düdükle Başladı!

YSK, 24 Haziran Seçimlerinin Kesin Sonuçlarını Yarın Açıklayacak

YSK, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili kesin sonuçları yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlanan mazbatası da Meclis'e yollanacak.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 19:10
Puan Ver : Ysk, 24 Haziran Seçimlerinin Kesin Sonuçlarını Yarın Açıklayacak(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili kesin sonuçları yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlanan mazbatası da Meclis'e yollanacak.

YSK, KESİN SONUÇLARI AÇIKLIYOR

YSK, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonucu ile ilgili karar aldı. Kararda, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunda milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları, seçim çevreleri, siyasi partileri ile doğum tarihlerini gösteren listenin tasdikli bir sureti ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasının istemde bulunan mercilere verileceği kaydedildi.

Seçimin kesin sonuçlarının, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra olağanüstü bir durum olmaması halinde, 4 Temmuz 2018 tarihinde TRT ve Resmi Gazete'de ilan edilmesinin planladığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAZBATASI DA HAZIR

YSK, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını hazırladı. Mazbata kesin sonuçların açıklanmasının ardından Meclise gönderilecek ve burada Erdoğan'a takdim edilecek.

İl seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı, yarın saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz süreci bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ysk  24  Haziran  Seçimlerinin  Kesin  Sonuçlarını  Yarın  Açıklayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER