YSK, 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİN KESİN SONUÇLARINI YARIN AÇIKLAYACAK
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili kesin sonuçları yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlanan mazbatası da Meclis'e yollanacak.
Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimiyle ilgili kesin sonuçları yarın açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hazırlanan mazbatası da Meclis'e yollanacak.
YSK, KESİN SONUÇLARI AÇIKLIYOR
YSK, Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonucu ile ilgili karar aldı. Kararda, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonucunda milletvekili seçilenlerin ad ve soyadları, seçim çevreleri, siyasi partileri ile doğum tarihlerini gösteren listenin tasdikli bir sureti ve elektronik ortamda kaydedilmiş bir kopyasının istemde bulunan mercilere verileceği kaydedildi.
Seçimin kesin sonuçlarının, itiraz süreleri tamamlandıktan sonra olağanüstü bir durum olmaması halinde, 4 Temmuz 2018 tarihinde TRT ve Resmi Gazete'de ilan edilmesinin planladığı belirtildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MAZBATASI DA HAZIR
YSK, Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını hazırladı. Mazbata kesin sonuçların açıklanmasının ardından Meclise gönderilecek ve burada Erdoğan'a takdim edilecek.
İl seçim kurulu ve il birleştirme tutanaklarına karşı, yarın saat 17.00'ye kadar YSK'ye itiraz süreci bulunuyor. Sürecin tamamlanmasının ardından kesin sonuçların açıklanması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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