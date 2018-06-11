YPG, ESAD'IN MÜZAKERE TEKLİFİNİ KABUL ETTİ: ASKERİ YÖNETİMİN ÇÖZÜM OLMAYACAĞINI ANLADIK
Terör örgütü YPG'nin de içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi kanadı olarak bilinen DSM, Esad'ın diyalog talebini kabul etti. Yapılan açıklamada "Askeri bir yönetimin çözüm olmayacağını anladık" denildi.
Suriye'de terör örgütü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasi kanadı olarak bilinen Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Beşar Esad yönetiminin diyalog talebini kabul ettiğini duyurdu. Esad, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti.
"MÜZAKERELER SONUÇ VERMEZSE GÜÇ KULLANARAK ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyini kontrol eden güçlere diyalog çağrısında bulunmuştu. Esad, "Eğer müzakereler sonuç vermezse bu bölgeleri güç kullanarak özgürleştireceğiz" demişti.
"ASKERİ BİR YÖNETİMİN ÇÖZÜM OLMADIĞINI ANLADIK"
DSM tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'de tarafların artık askeri bir yöntemin ve ara bulucu güçler eliyle yapılan pazarlıkların çözüm olmayacağını anladığı" belirtildi.
YENİ ANAYASA ÇAĞRISI
DSM'nin açıklamasında yeni bir anayasa çağrısı da yapıldı: Suriye hükümeti görüşme kapılarını açma açıklamasını yapınca, biz tereddütsüzce bu yaklaşımı kabul ettik. Yeni bir imkanın sağlanması, Suriye'de akan kanın durdurulması, huzur ortamının sağlanması ve yeniden inşa çalışmalarının başlaması için Suriye hükümetinin Suriye'de taraflar arasında gerçekleşmesi öngörülen görüşmeler hakkındaki açıklamalarını olumlu bulduk. Halkın tüm temsilcilerinin bir araya gelmesi, tek taraflı ve imha siyasetinin son bulması için anlaşma yoluna girilmesinden umutluyuz. Demokratik bir Suriye ve tüm kesimlerin eşitçe temsil edildiği bir anayasanın oluşması için tüm tarafların ortaklaşması gerçekleşmeden Suriye'de çözümün mümkün olmayacağını belirtmek isteriz.
SDG ABD'NİN DESTEĞİNİ ALIYOR
Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlarda ABD'nin desteğini alıyor. Haseke, Kobani ve Menbiç gibi bölgelerde ABD'nin özel harekat birlikleri de bulunuyor. Türkiye SDG'nin ana gövdesini oluşturan YPG'yi terör örgütü olarak tanımlıyor. Esad yönetimi ile Suriyeli Kürtlerin temsilcileri arasındaki müzakerelerde,
ABD-TÜRKİYE YPG'NİN MENBİÇ'TEN ÇEKİLMESİ KONUSUNDA ANLAŞTI
ABD'li güçlerin bölgedeki geleceğinin önemli bir müzakere maddesi olacağı düşünülüyor. ABD ve Türkiye, geçtiğimiz hafta Menbiç'ten YPG'nin çekilmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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