YOUTUBE, MÜZİK LİSTELERİ ÖZELLİĞİNİ HİZMETE SUNDU
YouTube, hem yerel hem de global müzik trendlerini kaçırmak istemeyen kullanıcılar için "Müzik Listeleri" adında yeni bir özelliği hizmete sundu.
Çevrimiçi müzik dinleme' denince akla ilk gelen uygulamalar Spotify ve Apple Music olsa da YouTube, hala en fazla insanı müziğe ulaştıran platform olma unvanını koruyor. Kullanıcıları ile müzik arasında bir köprü olduğunun farkında olan YouTube, müzik severler için yeni bir özelliği hizmete sundu.
44 FARKLI ÜLKEDEN TREND OLAN VİDEOLARI SUNACAK
'Müzik Listeleri' adını taşıyan özellik kullanıcılara 44 farklı ülkedeki trend olan müzik videolarını, en iyi şarkıları, en iyi müzik videolarını ve en iyi sanatçıları görme imkanı tanıyor. Müzik Listeleri, YouTube Mix'lerin aksine kişisel olarak değil, tamamen bölgesel olarak oluşturuluyor.
HER MÜZİK GÖRÜNTÜLENEBİLECEK
Müzik Listeleri'nin bir başka önemli özelliği ise YouTube kullanıcılarının yalnızca bulundukları bölgedeki değil, özelliğin sunulduğu tüm bölgelerdeki listelere ulaşabiliyor olmaları. Böylece Türkiye'deki bir YouTube kullanıcısı dilerse Tanzanya'daki en iyi şarkıları görüntüleyebilir, dilerse de ABD'nin müzik trendlerini inceler.
Kaynak: haberinburada
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