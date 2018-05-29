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Yönetmeni Öldüren Figüran, Cinayeti Tüm Çıplaklığıyla Anlattı
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Yönetmeni öldüren figüran, cinayeti tüm çıplaklığıyla anlattı

YÖNETMENİ ÖLDÜREN FİGÜRAN, CİNAYETİ TÜM ÇIPLAKLIĞIYLA ANLATTI

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'u Şile'deki evinde öldüren figüran Okan Akti, "Yatağa geldi, yakınlaştık. Midem bulanınca banyoya gittim. Peşimden geldi. Ben de öldürdüm" dedi.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 09:10
Puan Ver : Yönetmeni Öldüren Figüran, Cinayeti Tüm Çıplaklığıyla Anlattı(10/10)6

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un Şile'deki evinde dizisinde oynayan figüran tarafından öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

İDDİANAMEDE BÜTÜN AYRINTILAR YER ALDI

Uzun'u öldüren figüran Okan Akti hakkında 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede cinayet öncesi ve sonrasında yaşananlar ayrıntılı olarak yer aldı.

DİZİ SETİNDE TANIŞTILAR

İddianameye göre Mustafa Kemal Uzun, yönetmenliğini yaptığı dizinin setinde figüran Okan Akti ile tanıştı. Çekim sonrası birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. Olaydan bir hafta önce yönetmen Uzun, figüran Akti'yi Şile'ye davet etti. Bir hafta sonra Mecidiyeköy'de buluştular. Birlikte alkol aldılar. Daha sonra eve geldiler ve evde de alkol almaya devam ettiler.

YAKINLAŞTILAR, MİDESİ BULANINCA ENGEL OLDU

Akti'nin iddiasına göre Uzun kendisine doğru yaklaşıp öptü. Kendisi bunun üzerine geri çekildi. Alkolden dolayı kötü hissettiğin söyleyerek yatak odasına gitti ve yattı. Bu sırada yönetmen Uzun da geldi ve aralarında bir yakınlaşma oldu. Akti, midesinin bulandığını söyleyerek Uzun'u durdurdu. Daha sonra da banyoya geçti.

"YAPTIKLARINDAN PİŞMAN OLDU"

Sonrasında yaptıklarından pişman olan Akti, kapının arkasındaki beyzbol sopasını sağ eline; sol eline de ekmek bıçağını aldı. Uzun'un yanına gitti. Sırtüstü yatakta uzanan yönetmen Uzun'un göğüs kısmına bıçağı sapladı. Diğer elindeki beyzbol sopasıyla da Uzun'un yüzüne defalarca vurarak 'canavarca hisle' öldürdü. Daha sonra odadan çıkarak kapıyı kilitledi. Uzun'un cüzdanını, saatini ve arabasının anahtarlarını alarak evden çıktı. Araçla uzaklaşmaya çalışırken merdivenlere sıkıştırdı. Ticari taksiye binerek metrobüs durağına gitti. Oradan da önce Şirinevler'e sonra da Beylikdüzü'ndeki bir arkadaşının yanına gitti. Daha sonra da polise giderek teslim oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Akti'nin yönetmen Uzun'u olay öncesindeki 'cinsel davranışlar sonrası duyduğu pişmanlık ve öfke ile' öldürdüğü belirtildi. Zanlının 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılması istendi. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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