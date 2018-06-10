Bayram Tatlısına Küflü Ceviz Koyan Gıda Tacirleri Suçüstü Yakalandı
Erdoğan Vadetti, Siyasetin Tek Gündemi Oldu! Peki Nedir Bu Millet Kıraathanesi?
Galatasaray'ın Riva Projesindeki Villaların Metrekare Fiyatı 7 Bin Tl
Enerjinin İpek Yolu Tanap Açılıyor
Trafikte Yeni Dönem! Denetleme Sisteminden Kaçamayacaklar
Bakan Özhaseki: İmar Kirliliği Oluşturana 5 Yıla Kadar Hapis Cezası Var
Maçı Bırakıp Tribünleri İzlediler! Dünyaca Ünlü Boksörün Maçında Seyirciler Birbirine Girdi
Akşener: Aşk Evliliği Yaptık, Kocam Benim İçin Evden Kaçtı
Hakkari'yi Karıştıran Kavgada 1 Polis Yaralandı!
Arda Paraya Kıydı, Ev Değerindeki Halısı Göz Kamaştırdı
Yonca Evcimik'ten Kafa Karıştıran Eşcinsel Açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu, İlkay Ve Mesut'a Tepkilerin Ardından Ayağa Kalktı
Gaziomanpaşa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği!
Real Madrid, Neymar İçin 350 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Sarp Levendoğlu'nun Eski Sevgilisinin Fotoğrafını Beğenmesi Derya Şensoy'u Kızdırdı
G.Saray'dan 250 Bin Euro Alan Endoğan Adili: Bana Başka Takımlar 2 Bin Euro Bile Vermez
Beşiktaşlı Negredo'ya Şaka Gibi Teklif
Fetö İddiası Asılsız Çıkan İnce, Canlı Yayında Kriz Çıkardı
Milletvekili Elini Uzattı, Seçmen Gözünü İskambilden Alamadı
İhaneti Affeden Kibariye'nin Ailesi Kızlarıyla Görüşmeme Kararı Aldı

Yonca Evcimik'ten kafa karıştıran eşcinsel açıklaması

YONCA EVCİMİK'TEN KAFA KARIŞTIRAN EŞCİNSEL AÇIKLAMASI

Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Yonca Evcimik, verdiği bir röportajda erkeklerin kadınlarla başa çıkamadığı için gay olduklarını söyledi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Yonca Evcimik'ten Kafa Karıştıran Eşcinsel Açıklaması(6/10)2

54 yaşındaki sanatçı Yonca Evcimik, kadın-erkek ilişkileri ve özel hayatı hakkında Habertürk Cumartesi'den Ekin Türkantos'a röportaj verdi. Güçlü kadınların ilişkilerde hüsrana uğradığını söyleyen şarkıcı, erkeklerin kadınlarla başa çıkamadığı için gay olduklarını söyledi.

"AŞK İNSANI DARMADUMAN EDER"

Aşıkken hayat bakış açınız ve ürettikleriniz de farklılık olur mu sorusuna cevap veren Yonca Evcimik, "Aşk insanı darmaduman eden bir şey. İçimde kelebekler uçuşmaya başladığında ben ne kadar doğru hareket ediyorum bilmiyorum, tartışılır. Bugüne kadar yaptıklarımdan çok doğru hareketler yapmadığım aşikar. Ne yapalım, olacaksa yine olacak. Kelebekler başladı, pır pır pır dolanıyorlar.

"KADINLARLA BAŞA ÇIKAMAYAN GAY OLUYOR"

Güçlü kadınların aşk ilişkisinde hüsrana uğradığını söyleyen şarkıcı, "Valla bu kadınların suçu değil, erkeklerin suçu, kaldıramıyorlar. Bunun okumuşlukla alakası yok. Erkek egosuyla ilgili bir şey. 'Ben nasıl başa çıkacağım bu kadınla' diye düşünüyor belki. Haksız da sayılmazlar. O yüzden hepsi de gay oluyor, ne fena."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yonca  Evcimik  Ten  Kafa  Karıştıran  Eşcinsel  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER