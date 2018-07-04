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Yolsuzlukla suçlanan eski başbakana gözaltı

YOLSUZLUKLA SUÇLANAN ESKİ BAŞBAKANA GÖZALTI

Kurduğu kamu kalkınma fonundan 700 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak evinde gözaltına alındı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 01:10
Puan Ver : Yolsuzlukla Suçlanan Eski Başbakana Gözaltı(5/10)1

Kendi kurduğu 1MDB adlı kamu kalkınma fonundan zimmetine 700 milyon dolar geçirmekle suçlanan eski Malezya Başbakanı Necip Rezak evinde gözaltına alındı.

REZAK'A AİT 6 EVE BASKIN DÜZENLENDİ

Malezya polisi geçen ay, Mayıs ayındaki sürpriz seçim yenilgisi sonrası hakkında soruşturma başlatılan Rezak'a ait 6 eve baskın düzenlemişti. Baskınlarda ele geçirilen para, lüks eşya, çanta ve takıların değerinin 273 milyon doları bulduğu açıklanmıştı. Sayımı 5 haftada yapılabilen koleksiyonda Rezak'a ve karısına ait, 567 el çantası, 400'ü aşkın saat, 1400 kolye, 2200 yüzük ve 14 taç yer alırken en pahalı takının 1,6 milyon dolar değerinde bir kolye olduğu bildirildi.

İDDİALARI REDDEDİYOR

Necip Rezak'ın yarın sabah Yüksek Mahkeme'de yargıç karşısına çıkması bekleniyor. Rezak ise iddiaları reddediyor. Necip Rezak, iktidarda olduğu dönemde yapılan soruşturmalarda aklamıştı.

MALEZYA'DAN AYRILMASI YASAK

Başka ülkelerde de hakkında soruşturma açılan Rezak'ın Malezya'yı terk etmesi yasak.

700 MİLYON DOLARI ŞAHSİ HESAPLARINA AKTARDI

2009'da kurulan 1MDB fonu başkent Kuala Lumpur'un bir finans merkezine dönüştürülerek ülke ekonomisinin stratejik yatırımlarla güçlendirilmesini hedefliyordu. Ancak fon, 2015'te bankalara ait 11 milyar dolarlık borçlarını geri ödeyememeye başlayınca dikkatleri üzerine çekti.

Daha sonra Amerikan Wall Street Journal gazetesi, bu fona ait 700 milyon doların Najib'in şahsi hesaplarına aktarıldığını yazmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Yolsuzlukla  Suçlanan  Eski  Başbakana  Gözaltı    haber

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