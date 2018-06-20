YOLCU TEKNESİ ALABORA OLDU, 178 KİŞİ KAYIP!
Endonezya'da Sumatra Adası'ndaki Toba Gölü'nde bir yolcu teknesinin alabora olması sonucu kaybolan kişi sayısının 178 olduğu bildirildi.
Endonezya'da alabora olan bir yolcu teknesinde 178 kişinin olduğu ve kazazedelere ulaşılamadığı öğrenildi.
AHŞAP TEKNE ALABORA OLDU
Endonezya Emniyet Sözcüsü Yusri Yunus, yaptığı açıklamada, Toba Gölü'nde Samosir'den Simalungun bölgesine giden "KM Sinar Bangun" adlı ahşap yolcu teknesinin alabora olmasının ardından ailelerin son bildirimleri üzerine kayıp kişi sayısının 178 olarak güncellendiğini belirtti.
Ulaştırma Bakanlığı da arama kurtarma faaliyetlerinin geniş kapsamlı yürütülmesi için 5 özel ekip oluşturulduğunu açıkladı.
19 KİŞİYE CANLI ULAŞILDI, 1 KİŞİ ÖLDÜ
Dün gece ara verilen arama kurtarma çalışmalarına bugün yeniden başlandı.
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 19 kişinin kurtarıldığını ve bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, yolcuların isim listesi bulunmadığı için kayıp sayısının daha fazla olmasından endişe duyulduğunu kaydetmişti.
Yetkililer, kazanın olumsuz hava koşulları ve teknede kapasitenin üstünde yolcu olması nedeniyle yaşandığından şüphelendiklerini ifade etmişti.
Kaynak: haberinburada
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