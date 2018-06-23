YOLCU MİNİBÜSÜ, ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 2'Sİ AĞIR, 10 YARALI
Trabzon'da kontrolden çıkan yolcu minibüsü, çöp kamyonuna çarptı. Kazada 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.
Trabzon'un Arsin ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, minibüste 2'si ağır, 10 kişi yaralandı.
KONTROLDEN ÇIKAN YOLCU MİNİBÜSÜ, ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI
Kaza, saat 15.30 sıralarında Arsin ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Samet Çepni yönetimindeki 61 S 5160 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 34 UZ 1567 plakalı, sürücüsünün adı öğrenilemeyen çöp kamyonuna arkadan çarptı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, minibüsteki yaralılar sürücü Samet Çepni ile yolcular Mustafa Atan, Kübra Çırak, Ela Sali, Zeynep Bıyıklı, Murat Gençtürk, Mehmet Türer, Celal Çelik, Ersin Özler, Ahmet Samanlı'yı Arsin, Yomra ve Trabzon'daki hastanelere sevk etti. Yaralılardan Mustafa Atan ve Kübra Çırak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Rize-Trabzon karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- ''suriye'den Ne Zaman Çıkacaksınız?'' Diyen Macron'a, Erdoğan'dan Tokat Gibi Cevap
- İşte 2 Milyar Tl Harcanan Sur'un Son Hali!
- Cumhurbaşkanı Macron'a Şok! Kızan İşçiler Sarayın Gazını Kesti
- Türk Ve Abd'li Askeri Yetkililer Menbiç'te Koordinasyon Toplantısı Yaptı
- Gömleğiyle Kendini Asan Genci Mezarlık Görevlisi Kurtardı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar