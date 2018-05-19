YOL VERME KAVGASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ
İstanbul Güngören'de yol verme tartışmasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
İstanbul Güngören'de yol verme tartışmasında bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Zanlı polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI
Güngören Haznedar Mahallesi'nde yaşanan olayda, beyaz eşya mağazasında çalışan Kadir Gürer, yol üzerinde sipariş edilen eşyaları indirmeye başladı. Bu esnada aracıyla yoldan geçmek isteyen Egemen K. ile aralarında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Egemen K. olay yerinden ayrıldı.
TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ SİLAHLI VURDU
Bir süre sonra olay yerine tekrar dönen Egemen K. yanında bulunan tabancayla Kadir Gürer'e ateş etti. Açılan ateş sonucu Gürer vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine Egemen K. olay yerinden kaçarken, Kadir Gürer ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı genç kurtarılamadı.
"UYUŞTURUCU SUÇUNDAN KAYDI OLAN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Kadir Gürer'e ateş eden şüphelinin kimliğini belirleyerek takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından Egemen K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olan Egemen K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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